России и Белоруссии приостановили доступ к финансам ЕБРР

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам организации. Об этом говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе.
В ЕБРР подчеркнули, что это решение было принято из-за российской спецоперации на Украине.
«Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран (…). Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих», - говорится в заявлении.
В финансовой организации пояснили, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества.
«Подобная реакция необходима, чтобы обе страны четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества», - приводятся в заявлении слова президента ЕБРР Одиля Рено-Бассо.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.