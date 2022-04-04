России и Белоруссии приостановили доступ к финансам ЕБРР

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам организации. Об этом говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе.

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В ЕБРР подчеркнули, что это решение было принято из-за российской спецоперации на Украине.

«Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран (…). Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих», - говорится в заявлении.

В финансовой организации пояснили, что ни в одной из стран не может быть проектов с финансовым участием банка или деятельности в рамках технического сотрудничества.

«Подобная реакция необходима, чтобы обе страны четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества», - приводятся в заявлении слова президента ЕБРР Одиля Рено-Бассо.