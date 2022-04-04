Миру предрекли катастрофу из-за санкций против России и Китая

Санкции, которые вводит Запад против России, Китая и других стран, могут привести к мировой экономической катастрофе. Об этом пишет обозреватель Энтони Роули в издании South China Morning Post.
Мнение о том, что мировая экономика сможет пережить без потерь неизбирательные и необдуманные удары, сохраняя устойчивость, — ошибка, считает эксперт.
«Слишком много ударов с разных сторон заставят ее пошатнуться и в конечном счете рухнуть на пол ринга от нокаутирующего удара. Но на этом аналогии с боксом заканчиваются, потому что в этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча проигравших», — отметил специалист.
Происходящее в санкционной войне экономический обозреватель счел возвратом в темные века.
«Россия может быть в открытой войне с Украиной и, более опосредованно, с США и НАТО, но санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против России и Китая, с предполагаемыми угрозами ударить по странам, которые могут с ними дружить, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну», — указал Роули.
В результате этих действий мир может столкнуться с нехваткой энергоснабжения и продовольствия, а также развалом производства, ведь от новых санкций будут «расшатаны» бесчисленные каналы поставок на всех континентах Земли.
Роули считает, что в лучшем случае мировую экономику ожидает длительный период стагфляции, а именно рост цен и
стагнация производства.
«Осознают ли советники по безопасности президента США Джо Байдена или в других западных странах, где мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью, колоссальные масштабы катастрофы, которую они развязывают? Если они этого не осознают, их не должно быть там, где они находятся, а если они есть, то их следует уволить», — заключил обозреватель.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения. Он отметил увеличение глобальной инфляции. Медведев также подчеркнул, что в Европе, вероятно, начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Как указал он, цены на топливо растут «космическими скоростями».