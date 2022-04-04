Миру предрекли катастрофу из-за санкций против России и Китая

«Осознают ли советники по безопасности президента США Джо Байдена или в других западных странах, где мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью, колоссальные масштабы катастрофы, которую они развязывают? Если они этого не осознают, их не должно быть там, где они находятся, а если они есть, то их следует уволить», — заключил обозреватель.