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48 минут назад

Миру предрекли катастрофу из-за санкций против России и Китая

Лера Букина

Санкции, которые вводит Запад против России, Китая и других стран, могут привести к мировой экономической катастрофе. Об этом пишет обозреватель Энтони Роули в издании South China Morning Post.

Миру предрекли катастрофу из-за санкций против России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мнение о том, что мировая экономика сможет пережить без потерь неизбирательные и необдуманные удары, сохраняя устойчивость, — ошибка, считает эксперт.

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«Слишком много ударов с разных сторон заставят ее пошатнуться и в конечном счете рухнуть на пол ринга от нокаутирующего удара. Но на этом аналогии с боксом заканчиваются, потому что в этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча проигравших», — отметил специалист.

Происходящее в санкционной войне экономический обозреватель счел возвратом в темные века.

«Россия может быть в открытой войне с Украиной и, более опосредованно, с США и НАТО, но санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против России и Китая, с предполагаемыми угрозами ударить по странам, которые могут с ними дружить, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну», — указал Роули.

В результате этих действий мир может столкнуться с нехваткой энергоснабжения и продовольствия, а также развалом производства, ведь от новых санкций будут «расшатаны» бесчисленные каналы поставок на всех континентах Земли.

Роули считает, что в лучшем случае мировую экономику ожидает длительный период стагфляции, а именно рост цен и

стагнация производства.

«Осознают ли советники по безопасности президента США Джо Байдена или в других западных странах, где мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью, колоссальные масштабы катастрофы, которую они развязывают? Если они этого не осознают, их не должно быть там, где они находятся, а если они есть, то их следует уволить», — заключил обозреватель.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения. Он отметил увеличение глобальной инфляции. Медведев также подчеркнул, что в Европе, вероятно, начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Как указал он, цены на топливо растут «космическими скоростями».

Экономика,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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