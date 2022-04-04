Что производит Россия: список продукции российского производства

На фоне санкций и различных эмбарго многие задаются вопросом, что производит и продает РФ, кроме нефти и газа. «Рамблер» рассказал, что производят в России и какие российские товары страна экспортирует.

Фото: ТАСС ТАСС

Самый успешный экспорт России

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По данным исследования группы «Деловой профиль», о котором рассказала «Российская газета», в 2020 году основными товарами несырьевого и неэнергетического экспорта России стали золото, пшеница и платиноиды (металлы платиновой группы).

Экспорт золота в 2020 году составил 18,5 миллиарда долларов, пшеницы - 8,2 миллиарда, платиноидов - 7,8 миллиарда.

Экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ за 2021 год снизился на 14,4 процента к 2020-му и составил 32,92 миллиона тонн (по данным Федеральной таможенной службы РФ). Но хотя в натуральном выражении поставки пшеницы за рубеж упали, в деньгах они в 2021-м они даже увеличились - до 8,88 миллиарда долларов.

Также 2021-м Россия немного снизила экспорт золота - до 17,36 миллиарда долларов.

В топ российского экспорта также входят полуфабрикаты нелегированной стали (4,8 миллиарда долларов в 2020 году), рафинированная медь (4,6 миллиарда), пиломатериалы (4,3 миллиарда), алюминий и его сплавы (4,2 миллиарда).

За рубежом востребована не только российская пшеница, высока популярность и других продуктов питания: к примеру, активно идет на экспорт мороженая рыба (2,8 миллиарда долларов) и подсолнечное масло (2,8 миллиарда), которое производится в России.

Среди отраслей в экспорте лидируют металлургия (20,8 процента), машиностроение (17,7 процента), продовольствие (17,3 процента), химическая промышленность (16 процента) и лесная промышленность (6,7 процента).

Эксперты «Делового профиля» подчеркивали, что в общем объеме российского экспорта доля нефти и газа составляет уже менее половины (около 45 процентов), а на долю несырьевого и неэнергетического сектора РФ приходится более 97,1 процента компаний-экспортеров.

Александра Шнипова из «Делового профиля» заявила, что доля энергоносителей в общем экспорте столь заметно упала впервые за 20 лет.

Самые активные покупатели российского экспорта

В 2020 году среди стран, которые активнее всего закупали российскую несырьевую продукцию, большая часть экспорта приходилась на Великобританию (экспорт на 20,2 миллиарда долларов), Китай (16,3 миллиарда), Казахстан (12,3 миллиарда), Белоруссию (9,4 миллиарда), Турцию (8,15 миллиарда) и Нидерланды (6,2 миллиарда).

Россия - производитель электроники

Как отмечает портал «Банки сегодня», несмотря на то, что большая часть электроники поставляется в РФ из Китая, в стране есть и собственное производство.

Перечень российских товаров и предприятий, которые составили «Банки сегодня», выглядит так:

НПО «ЦТС» – производитель электроники из Калининграда, выпускающий около двух процентов от мирового объема приставок для цифрового ТВ (там производят приставки «Триколор»).

«Резонит» – занимается производством и монтажом печатных плат, которые используются в автомобильной электронике, LED-экранах, промышленной автоматике, охранно-пожарных и бытовых приборах, в телекоммуникациях и связи.

А-Контракт - еще одна компания, которая производит печатные платы и осуществляет их монтаж (в СВЧ-устройства, светодиодную технику, силовую электронику, радиоэлектронную аппаратуру).

Резонит

«Промсвязь» - занимается изготовлением кабельных сборок, жгутов и шлейфов под заказ. Продукция компании используется в промышленном и бытовом оборудовании, энергетике, сельхозтехнике, военно-промышленном комплексе, автомобильной промышленности и машиностроении, сельхозтехнике.

Завод ТЕЛЕБАЛТ - контрактное производство электроники. Его мощности позволяют изготавливать более пяти тысяч единиц телевизоров, микроволновых печей, светильников промышленного назначения в смену. У завода есть универсальные конвейеры, на которых можно производить любую мелкогабаритную электронику от GSM-модемов и карт памяти до телевизоров.

ELIKOR – производитель кухонных вытяжек и воздухоочистителей, изготавливающий 500 тысяч единиц продукции в год.

Darina - производитель бытовой техники, завод расположен в Пермском крае. Торговая марка принадлежит АО «Газпром бытовые системы», который в 2018 году был признан производителем №1 в России по изготовлению плит.

«Аксион» - компания, которая специализируется на производстве бытовой техники для дома, приборов энергоучета и медицинской техники. В ассортименте предприятия есть соковыжималки, электрические мясорубки, блендеры, пылесосы (в том числе, роботы), утюги, фены, весы, кофемолки и многое другое.

«Лысьва» – производитель (уже более 60 лет) бытовых напольных плит и встраиваемой техники.

Алтайский завод «Ротор» был создан в 1959 году. Сейчас, среди прочего, там производят кухонные комбайны, кофемолки, электромясорубки, автокомпрессоры и зернодробилки.

Производство транспорта

Помимо автомобильных заводов, которые открывались в России совместно с иностранными компаниями, в РФ есть мощное железнодорожное производство, подчеркивают «Банки сегодня»:

Уралвагонзавод. Это производитель и пассажирских, и грузовых вагонов, и отдельных элементов для них, и военной техники.

Трансмашхолдинг – производитель грузовых электровозов 2ЭС5К, 2ЭС4К, пассажирских ЭП20, ЭП1М и ЭП2К, тепловозов 2ТЭ25КМ и ТЭП70БС, маневровых локомотивов ТЭМ, электропоездов «Иволга», пассажирских вагонов разных классов.

Синара – производитель тепловозов ТЭМ и ТГМ, грузовых электровозов 2ЭС10, 2ЭС7, электропоездов «Ласточка» и путевой техники.

«Банки сегодня» подчеркивают, что почти вся железнодорожная техника в стране российского производства, за исключением части составов «Сапсанов», купленных у Siemens.

Продукты питания

Помимо пшеницы, рыбы и подсолнечного масла, Россия производит и экспортирует и готовые продукты питания, и другую продукцию пищевой промышленности.

В 2020 году экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) стал рекордным в современной российской истории, рассказали РБК в центре Минсельхоза «Агроэкспорт». За 2020-й Россия поставила за рубеж 79 миллионов тонн сельхозпродукции и продовольствия на 30,7 миллиарда долларов. Это на 20 процентов больше, чем в 2019-м, как в денежном, так и в натуральном выражении.

Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов рассказал, что в 2020 году Россия впервые заработала на экспорте продукции АПК больше, чем потратила на импорт.

Главные покупатели российского пищевого сырья и продуктов питания - Китай, Турция и Казахстан.

Эксперт пищевой отрасли Александр Синянский рассказал «Секрету фирмы», что КНР активно закупает российскую курицу и свинину.

По данным издания, в 2020 году поставки российского мяса за рубеж выросли почти в два раза.

А экспорт кондитерских изделий за последний год вырос на 16,5 процента. «Банки сегодня» рассказали, что за рубежом популярна продукция фабрик «Славянка» и «Рот Фронт». Большая часть сладостей уходит в Китай (примерно половина экспорта), второе место занимает Германия.