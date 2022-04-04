«На уровне $250–300 млрд»: Предсказан рекордный приток денег в Россию

Превышение доходов над расходами в России в 2022 году может достичь исторического максимума. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявления экономистов. Разница может составить $200–300 млрд за счёт дорогой экспортной нефти и сжатия импорта в страну. При этом одна из экспертов предупредила, что из-за невозможности направлять лишние деньги в долларах и евро в официальные резервы может ускориться инфляция.

Главными факторами роста профицита должны стать увеличение объёма экспорта российских энергоносителей и сокращение товарного импорта в Россию на величину до 50%.

Экспорт нефти и газа

Как отметил Институт международных финансов (IIF), изменения условий внешней торговли оказались отчасти позитивными для России. Помог дальнейший рост цен на энергоносители. По оценкам Bloomberg Economics, Россия в этом году получит $321 млрд от экспорта энергоносителей (сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, СПГ) — почти на треть больше, чем в прошлом году ($244 млрд).

Сжатие импорта

Как прогнозирует IIF, импорт товаров на фоне ожидания падения спроса внутри страны в 2022 году сократится. Он может упасть примерно на 50% — до уровня середины 2000-х годов. В результате профицит текущего счёта в 2022 году может составить $200–240 млрд.

По оценкам банка Goldman Sachs, импорт в 2022 году снизится на 20%, а положительное сальдо платёжного баланса составит $205 млрд.

Опасные излишки

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец ожидает потенциального профицита текущего счёта на уровне $250–300 млрд. Она отметила, что у России не будет возможности направлять избыточные средства в долларах, евро и других западных валютах в официальные резервы. Поэтому могут возникнуть риски ускорения инфляции.

Как рассказала эксперт, излишним притоком денег из-за рубежа можно управлять по нескольким сценариям. Например, Центральный банк может переводить излишки в валюты дружественных стран.

Также возможно дать рублю укрепиться до определенного уровня, ослабить валютный контроль или ввести больше мер по ограничению внешних торговых операций.

«Скорее всего, правительство использует микс из этих опций, и в итоге текущий счёт будет меньше, но, вероятно, не ниже $150 млрд. Соответственно, профицит счёта текущих операций России всё равно поставит новый рекорд», — заявила Донец.

Россия может заработать в 2022 году рекордные 321 млрд долларов на экспорте нефти и газа. Это произойдет в том случае, если торговые партнеры РФ не введут запрет на покупку ее энергоресурсов, пишет Bloomberg.

"Несмотря на все трудности, выпавшие на долю потребителей внутри страны, и финансовый удушающий захват правительства из-за рубежа, Россия заработает почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей в этом году, что более чем на треть больше, чем в 2021 году", - утверждает агентство.

По мнению авторов статьи, профицит счета текущих операций России может стать рекордным и достичь 240 миллиардов долларов.

Также Bloomberg приводит мнение экономистов Института международных финансов, согласно которому в Россию продолжится значительный приток твердой валюты, несмотря на введенные санкции.

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков рассказал NEWS.ru, стоит ли ждать рекордной прибыли России от продаж углеводородов в 2022 году. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ может заработать почти $321 млрд, если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт. Москву может ожидать рекордное положительное сальдо счёта текущих операций, размер которого может достичь $240 млрд.

Пока непонятно, какие объёмы будет экспортировать Россия в течение 2022 года, пока только можно сказать, что углеводороды будут стоить дорого как минимум на протяжении всего года. Поэтому если мы будем экспортировать большие объёмы, то заработаем много, но вопрос в том, что пока никто не понимает, сколько может продать Россия, рассказал Юшков.

Сейчас рынок нефти перестраивается, так как США запретили импорт российской нефти, правда, пока есть 45-дневный период, когда он всё ещё возможен. В то же время европейцы думают над возможностью запретить импорт российской нефти и угля, но не газа. На даже сейчас российский газ начинает переориентироваться на рынки Азии, а поставщики газа на азиатский рынок переходят в Европу, — отметил он.

Пока происходят эти перемены, с одной стороны, растут мировые цены на углеводороды, а с другой стороны, часть российской нефти не может найти покупателя по рыночной цене, и её продают со скидкой. Размер этой скидки постоянно меняется, она доходила до $30 от стоимости барреля нефти сорта Brent, сейчас снизилась до $15. То есть если баррель сорта Brent стоит $100–110, то российская нефть стоит $70–80, отметил эксперт.

С другой стороны, часть экспорта мы вообще сократили, а это приводит к росту цен. В этих условиях непонятно, сколько реально мы сможем продать и по каким ценам, потому прогнозировать годовые доходы РФ от продажи углеводородов сложно. Неопределённости добавляет и рынок газа, так как непонятно, будут ли европейцы его покупать на фоне спецоперации и возможного их отказа от смены модели расчёта за поставки, — сказал он.

Юшков добавил, что даже если европейцы захотят его покупать, то сверхвысокие цены на этот газ убивают спрос на него, потребители просто не могут столько платить, то есть сколько в итоге они его по этим ценам купят — тоже неясно. Так что Россия много заработает по итогам 2022 года, но рассчитать точную цифру нельзя. В рублёвом же выражении на фоне девальвации это будет ещё больше, заключил эксперт.

Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу, пишет экономический обозреватель Энтони Роули в статье для газеты South China Morning Post. По его словам, санкции могут привести не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах.

Россия получит рекордные доходы от экспорта газа из-за экстремального роста цен на спотовых рынках. Такое мнение высказал немецкий эксперт Янис Клюге.

«Цена на газ на спотовых рынках выросла в пять раз за последний год. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что „Газпром“ получит рекордные доходы», — рассказал Клюге в интервью порталу ntv.de.

По мнению эксперта, курс рубля значительно оправился от последствий санкций. Клюге считает, что бюджет России в текущем году окажется профицитным, так как страна получает доходы в рублях, а размер прибыли определяется ценами на энергоносители на мировом рынке и курсом валюты. Если в начале года бюджет планировался исходя из курса 72 рубля за доллар, то уже сегодня курс доллара — 85 рублей.

Ранее бургомистр Гамбурга Петер Ченчер предрек Германии нищету в случае объявления эмбарго на нефть и газ из России. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ будет продавать газ недружественным странам за рубли. О намерениях отказаться от российского энергоресурса ввиду решения Путина уже заявили Франция и Германия.

США заставили своих европейских партнёров ввести санкции против России, а сами наращивают импорт нефти из РФ, заявил в интервью KP.RU заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов. По его мнению, ЕС следует ожидать и других подобных «сюрпризов» от Вашингтона.

США <...> не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объём поставок чёрного золота на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки, — сказал Попов.

Он также отметил, что американские власти разрешили своим компаниям ввозить из России минеральные удобрения, признав их товарами первой необходимости. При этом США не разрешают принять аналогичные меры своим европейским партнёрам.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что власти США намерены выделять ежедневно по 1 млн баррелей нефти из стратегических запасов из-за дефицита топлива на внутреннем рынке и роста цен на бензин. В общей сложности планируется выделить 180 млн баррелей.

Президент США Джо Байден подтвердил эту информацию. Рост цен на бензин он назвал «подорожанием Путина», хотя и признал, что стоимость топлива начала повышаться ещё до начала российской спецоперации на Украине.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что снижение добычи нефти в стране связано с временной перереструктуризацией потоков, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в России меняется логистика и вопросы, связанные с финансированием, из-за чего на рынке фиксируется волатильность и возможно временное снижение добычи нефти.

Ранее Новак сообщал, что, несмотря на санкции против страны, добыча нефти и газа продолжается в полном объеме.

Он обратил внимание, что влияние решения Соединенных Штатов и Великобритании отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов оказалось незначительным для экономики России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - февраля 2022 года вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $46,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Профицит внешней торговли РФ за январь - февраль 2021 года составлял $18,3 млрд.

"По предварительной оценке, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе - феврале 2022 года составил $39,2 млрд, укрепившись более чем в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении регулятора.

По данным за аналогичный период 2021 года, он составлял $15,3 млрд.

Доля импорта России в продуктовом ретейлере сократилась за последние 10 лет на треть, до 24%, однако в непродуктовом ретейле ситуация осталась прежней — доля импорта составляет более 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

«За последние десять лет зависимость продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть — с 34% в 2012 году до 24% в 2021», — указано в сообщении.

Показатель 2021 года оказался на 4% ниже показателя 2020 года, но выше показателей 2016-2017 годов, когда доля импортных продуктов питания на российских прилавках составляла минимальные 23%.

По совокупности товарооборота продовольствия максимальное количество импортной продукции отмечается в Смоленской и Магаданской областях, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском, Камчатском, Приморском краях и Брянской области. Меньше всего импорта зафиксировано на предприятиях в Крыму, Марий Эл, Оренбургской, Тюменской, Амурской областях, Бурятии, Башкортостане, Пермском крае, Новгородской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось, что в России разрешили параллельный импорт для отдельных видов продукции, связанной с интеллектуальной деятельностью.

Многие россияне поменяли личную финансовую стратегию и начали больше тратить после начала специальной операции на Украине. Во время пандемии их количество составляло 8%, а теперь показатель вырос до 14% — почти вдвое. Но 49% россиян решили сократить расходы и перешли в режим экономии. Эти данные привёл портал SuperJob. Статистика подсчитывалась после опроса 1600 совершеннолетних граждан.

Как сообщили аналитики, россияне, которые стали больше тратить, руководствовались инфляцией. В их понимании копить и откладывать деньги на чёрный день перестало быть актуально. Другого мнения придерживались люди, которые взвешенно подходили к каждой покупке. Они стали экономить после того, как увидели рост цен и проанализировали собственные финансовые возможности.

Среди тех, кто решил не считать деньги, большинство (17%) зарабатывает свыше 80 000 рублей в месяц. А более бережливой стратегии придерживались россияне с доходом 50 000 — 80 000 рублей.

Количество опрошенных, которые после начала спецоперации сменили финансовый вектор, составило 63% от всего пула. А 24% россиян решили придерживаться проверенной схемы и не впадать в крайности в нестабильное время.

Экономист Вячеслав Зайченко перечислил факторы, влияющие на укрепление российской валюты.

— Сейчас важный момент. Заканчивается первый квартал, который всегда сказывался на ситуации в силу уплаты налогов, и сейчас мы видим укрепление рубля на рынке. Это первый основной фактор, — отметил Зайченко в комментарии «Царьграду».

Также, по словам эксперта, укреплению рубля способствует ситуация с газом. Президент России Владимир Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях. Зайченко отметил, что пока западные страны выступили против подобного решения, но они будут вынуждены с ним согласиться и начать закупки по новым правилам.

Как добавил эксперт, основные макроэкономические факторы, как по нашей стране в целом, так и по корпоративному энергетическому сектору, говорят о том, что нет предпосылок для ослабления рубля.

4 апреля курс европейской валюты на старте торговой сессии опустился по сравнению с предыдущим значением на 0,58 процента и составил 92,45 рубля. Стоимость нацвалюты США при этом поднялась на 1,13 процента — до 84,9 рубля за денежную единицу, передает ФАН.