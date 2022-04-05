Спрогнозирован мировой продовольственный кризис

Санкционное давление может привести к глобальному продовольственному кризису. Такое предположение в интервью изданию «Прайм» высказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По его мнению, кризис будет вызван нарушениями хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, нарастающим дефицитом и ростом цен на энергоносители.
Профессор Рамазанов напомнил, что Россия — один из главных экспортеров базовых видов сырья для производства зерна, удобрений, энергоносителей. На фоне сложившихся условий, она не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире.
«Альтернативных источников для полноценной замены России на мировом рынке продовольствия, удобрений и энергоносителей сейчас нет. Несмотря на то, что кроме России зерно на мировой рынок поставляют Канада, США, Франция, Австралия, Украина, Аргентина, Румыния и некоторые другие страны, (есть) сокращения производства сырья в них из-за недостатка и роста цен на удобрения, энергоносители и логистику», — отметил Рамазанов.
Кроме того, по его словам, предпосылок к тому, что какие-то страны-экспортёры продовольствия могут выиграть в сложившейся ситуации, нет.
Ранее стало известно, что Украина во время спецоперации потеряла доступ к своим портам, из-за чего резко сократились поставки зерна в страны Ближнего Востока и Африки. Россия, крупнейший поставщик зерна, на этом фоне запретила экспорт до 31 августа. В итоге зависимые страны-импортеры оказались под угрозой голода, так как основной продукт потребления там — хлеб. При этом опрошенные «Секретом» экономисты считают, что главная проблема будет вовсе не в нехватке еды, а в невозможности её купить.