Спрогнозирован мировой продовольственный кризис

Санкционное давление может привести к глобальному продовольственному кризису. Такое предположение в интервью изданию «Прайм» высказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По его мнению, кризис будет вызван нарушениями хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, нарастающим дефицитом и ростом цен на энергоносители.

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Профессор Рамазанов напомнил, что Россия — один из главных экспортеров базовых видов сырья для производства зерна, удобрений, энергоносителей. На фоне сложившихся условий, она не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире.

«Альтернативных источников для полноценной замены России на мировом рынке продовольствия, удобрений и энергоносителей сейчас нет. Несмотря на то, что кроме России зерно на мировой рынок поставляют Канада, США, Франция, Австралия, Украина, Аргентина, Румыния и некоторые другие страны, (есть) сокращения производства сырья в них из-за недостатка и роста цен на удобрения, энергоносители и логистику», — отметил Рамазанов.

Кроме того, по его словам, предпосылок к тому, что какие-то страны-экспортёры продовольствия могут выиграть в сложившейся ситуации, нет.