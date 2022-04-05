Австралия запретила экспорт роскоши в Россию

Австралия ввела дополнительные антироссийские санкции и запретила поставку ряда предметов роскоши в Россию «прямо или косвенно». Среди них чистокровные лошади, икра, пушнина, трюфели, вина, ювелирные украшения, посуда и другое. Для некоторых санкционных товаров установили ценовой порог. Ранее Австралия ввела новые пошлины на ввоз всех российских товаров в размере 35%.

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На сайте правительства Австралии указано, что определённые предметы роскоши попали в список «экспортно-санкционированных товаров» для России. Запрет на их экспорт вступит в силу 7 апреля.

Так, Австралия включила в санкционный список вина, икру, трюфели, чистокровных лошадей, табачные изделия, ракообразных и моллюсков, жемчуг, монеты, а также произведения искусства. Экспорт этих товаров в Россию запрещается вне зависимости от стоимости.

Также поставлять и продавать в Россию запретили туалетную воду, кожаные сумки, пушнину, гобелены, ковры, ювелирные изделия, столовые приборы, фарфоровую посуду, часы, персональную бытовую электронику и одежду стоимостью свыше $500 (около 42 000 по нынешнему курсу).

В санкционном списке оказались музыкальные инструменты, если их цена больше $2000 (167 000 рублей), мотоциклы и велосипеды дороже $7500 (418 000 рублей), а также люксовые средства передвижения, включая суда и авиатранспорт, стоимостью $70 000 (5,8 млн рублей) и выше.

«Секрет» рассказывал, что Австралия ввела дополнительные пошлины на все товары, которые будут импортировать в страну из России. Отмечалось, что с 25 апреля, помимо уже действующих ставок, российские товары дополнительно будут облагаться пошлиной в 35%.