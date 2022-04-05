Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

Reuters: Минфин США не разрешит проведение долларовых платежей по госдолгу России

Елена Прошина

Министерство финансов США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по государственному долгу России в американских банках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Агентство в свою очередь ссылается на представителя Министерства финансов Соединенных Штатов.

Минфин США не позволит РФ выплаты по госдолгу в долларах
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что эта мера начала действовать 4 апреля. Какие-либо другие пояснения пока не приводятся.

Как говорится в сообщении, Россия 16 марта должна была оплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов. Отмечается, что это был первый платеж РФ по внешнему долгу после заморозки резервов государства в связи с ситуацией на Украине.

Министерство финансов РФ 17 марта сообщило, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций России было исполнено.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на пояснение Министерства финансов США, проинформировало, что действующий в настоящее время санкционный режим в отношении России не мешает осуществлению платежей в обслуживании суверенного долга в американской валюте как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая 2022 года.

Экономика,Минфин России,Казначейство США,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители