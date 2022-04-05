Минфин США не позволит РФ выплаты по госдолгу в долларах

Министерство финансов США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по государственному долгу России в американских банках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Агентство в свою очередь ссылается на представителя Министерства финансов Соединенных Штатов.

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Уточняется, что эта мера начала действовать 4 апреля. Какие-либо другие пояснения пока не приводятся.

Как говорится в сообщении, Россия 16 марта должна была оплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов. Отмечается, что это был первый платеж РФ по внешнему долгу после заморозки резервов государства в связи с ситуацией на Украине.

Министерство финансов РФ 17 марта сообщило, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций России было исполнено.