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2 часа назад

Реформу корпоративного банкротства в России отложили

Lenta.ru

Госдума и правительство приняли решение отложить рассмотрение законопроекта, реформирующего институт банкротства компаний в России как минимум до 1 октября. Об этом РБК рассказал председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Реформу корпоративного банкротства в России отложили
Фото: ТАССТАСС

Предполагалось, что законопроект о корпоративном банкротстве может быть рассмотрен в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы. Как объяснил Гаврилов, договоренность о том, что документ будет доработан после анализа данных мониторинга, была достигнута властями на фоне действующего моратория на возбуждение дел о банкротстве, а осенью положения законопроекта отредактируют исходя из экономической ситуации и степени финансовой устойчивости организаций.

Близкий к кабмину источник издания рассказал, что главной причиной переноса рассмотрения законопроекта стали разногласия по тексту документа. В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что в настоящее время в профильных комитетах продолжаются обсуждения положений документа, а дальнейшая работа по нему «будет продолжена в рамках его рассмотрения в парламенте»

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов вступил в силу 1 апреля. Выступая на заседании кабинета министров, глава правительства России Михаил Мишустин рассказал, что такая мера будет действовать в течение полугода, она должна помочь должникам справиться с новыми трудностями. Мораторий касается как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. За это время, считают в правительстве, они смогут найти новые источники дохода, не увольняя сотрудников и не закрывая компанию.

Экономика,Михаил Мишустин,Сергей Гаврилов,Минэкономразвития,Госдума,Правительство РФ,
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