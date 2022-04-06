Титов призвал ЦБ снизить процентную ставку

Банку России следует снизить процентную ставку, установленную на уровне 20% после введения западных санкций против российской экономики, и использовать иные инструменты для стабилизации курса рубля. Высокие ставки по кредитам ставят под вопрос выживание бизнеса в России, сообщил журналистам в Калининграде уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов, который прибыл в среду в регион.

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"Мы здесь всячески призываем Центробанк снизить процентную ставку. Это никак не повлияет на курс рубля, как мы считаем, потому что есть другие способы стабилизации на валютном рынке. Но процентная ставка на таком уровне не только не обеспечит развитие, но и сегодняшнее выживание компаний ставит под большой вопрос", - сказал он.

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Титов отметил, что рост процентной ставки практически исключил возможность получения инвестиционного кредита, что сильно влияет на текущую работу компаний.

"Очень сложно найти такую окупаемую инвестицию с такими процентными ставками. Но это сильно повлияло на текущую деятельность компаний, потому что сегодня оборотный капитал стал намного дороже", - добавил Титов.

Ранее Банк России на очередном заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых после ее резкого внепланового увеличения 28 февраля с 9,5%. Регулятор в своем пресс-релизе, в частности, отметил, что депозитные ставки существенно выросли, это восстановило приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировало спрос населения на наличность. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика поддерживает привлекательность депозитов и увеличивает склонность населения к сбережению.