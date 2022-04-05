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43 минуты назад

России предрекли рекордную прибыль от продажи нефти и газа

Лера Букина

Прибыль России от продажи нефти и газа в 2022 году может достичь рекордной отметки, несмотря на введенные против страны ограничения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

России предрекли рекордную прибыль от продажи нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно прогнозам, в 2022 году Москва может получить почти 321 миллиард долларов – это более чем на треть больше уровней прошлого года. Россия, вероятно, получит эту сумму, если импортеры не введут соответствующее эмбарго.

По мнению экономистов Института международных финансов, «с учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится». Кроме того, Россия, как указывают они, может получить рекордное положительное сальдо счета текущих операций - 240 миллиардов долларов.

Ранее 31 марта немецкий эксперт Янис Клюге заявил, что Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках. Согласно его прогнозам, благодаря заработкам с продажи энергоресурсов Москва компенсирует рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС. Клюге также подчеркнул, что стоимость газа на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз.

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Тогда же в Восточном комитете немецкой экономики сообщили, что прекращение поставок газа из РФ может спровоцировать производственный коллапс в отдельных отраслях немецкой экономики.

Также в последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Экономика,Владимир Путин,
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