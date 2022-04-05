CNBC: новые санкции ЕС против России могут затронуть авиатопливо и сталь

Новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут затронуть импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов роскоши и других товаров, а также лизинг самолетов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники.

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Также отмечается, что позиции стран Европы по поводу эмбарго на поставки энергоносителей все еще расходятся. В настоящее время обсуждается новый пакет санкций, список ограничений может быть скорректирован, отметили источники в ЕС.

Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донахью сообщил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) намерен обсудить во вторник расширение санкций против России. Решение обусловлено публикациями кадров из украинского города Буча, на которых, по утверждению Киева, запечатлены погибшие мирные жители. Минобороны России утверждает, что данные обвинения являются очередной провокацией.