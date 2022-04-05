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1 час назад

CNBC: новые санкции ЕС против России могут затронуть авиатопливо и сталь

Лера Букина

Новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине могут затронуть импорт и экспорт авиатоплива, стальной продукции, предметов роскоши и других товаров, а также лизинг самолетов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники.

CNBC: новые санкции ЕС против России могут затронуть авиатопливо и сталь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также отмечается, что позиции стран Европы по поводу эмбарго на поставки энергоносителей все еще расходятся. В настоящее время обсуждается новый пакет санкций, список ограничений может быть скорректирован, отметили источники в ЕС.

Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донахью сообщил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) намерен обсудить во вторник расширение санкций против России. Решение обусловлено публикациями кадров из украинского города Буча, на которых, по утверждению Киева, запечатлены погибшие мирные жители. Минобороны России утверждает, что данные обвинения являются очередной провокацией.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия вводит ответные меры по визам для граждан из недружественных государств. Теперь иностранные политики, дипломаты и журналисты будут получать визы в Россию на общих основаниях, а не по упрощенной схеме.

Экономика,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
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