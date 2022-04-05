Венгрия заблокировала эмбарго Евросоюза на газ из России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил причину, по которой Евросоюз, скорее всего, не станет вводить эмбарго на поставки российского газа. Он заявил, что такое решение блокирует Венгрия, передает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

При этом дипломат частично оправдал Будапешт, объяснив, что легче всего отказываться от того, чего не имеешь. А вот если речь идет о странах, серьезно зависящих от российского газа, в числе которых находится и Венгрия, то им принять такое решение очень сложно.

Тем не менее сегодня, 5 апреля, европейские власти намерены согласовать новые меры, направленные против российской энергетики для давления на Москву в связи с событиями на Украине.

В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы в Национальное собрание. На них победил правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП), что позволит действующему главе правительства Виктору Орбану сохранить свой пост.