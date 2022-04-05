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54 минуты назад

Венгрия заблокировала эмбарго Евросоюза на газ из России

Lenta.ru

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил причину, по которой Евросоюз, скорее всего, не станет вводить эмбарго на поставки российского газа. Он заявил, что такое решение блокирует Венгрия, передает РИА Новости.

Венгрия заблокировала эмбарго Евросоюза на газ из России
Фото: ReutersReuters

При этом дипломат частично оправдал Будапешт, объяснив, что легче всего отказываться от того, чего не имеешь. А вот если речь идет о странах, серьезно зависящих от российского газа, в числе которых находится и Венгрия, то им принять такое решение очень сложно.

Тем не менее сегодня, 5 апреля, европейские власти намерены согласовать новые меры, направленные против российской энергетики для давления на Москву в связи с событиями на Украине.

В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы в Национальное собрание. На них победил правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП), что позволит действующему главе правительства Виктору Орбану сохранить свой пост.

При этом сам Орбан, перечисляя противников, с которыми ему пришлось бороться, назвал в том числе и президента Украины Владимира Зеленского. Киев, в свою очередь, требует от Европы отказаться от закупки энергоносителей в России, чтобы лишить Москву средств на продолжение боевых действий.

Экономика,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,ЕС,
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