Нефтегазовые доходы РФ упали на сотни миллиардов рублей

В марте текущего года доходы России от продажи нефти и газа упали на 302 миллиарда рублей по сравнению с запланированным уровнем. В результате совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 496,3 миллиарда рублей. Такая статистика приводится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Фото: ТАСС ТАСС

Ведомство объясняет ситуацию снижением объема экспорта газа от прогнозного уровня, низкой динамикой поступлений в рамках режима налога на дополнительный доход (НДД) и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье.

В апреле ожидаемый объем дополнительных доходов федерального бюджета от нефти и газа составляет 798,4 миллиарда рублей. В нем учтено превышение текущей цены на нефть над базовым уровнем.