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1 час назад

Нефтегазовые доходы России в марте упали на сотни миллиардов рублей

Lenta.ruиещё 4

В марте текущего года доходы России от продажи нефти и газа упали на 302 миллиарда рублей по сравнению с запланированным уровнем. В результате совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 496,3 миллиарда рублей. Такая статистика приводится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Нефтегазовые доходы РФ упали на сотни миллиардов рублей
Фото: ТАССТАСС

Ведомство объясняет ситуацию снижением объема экспорта газа от прогнозного уровня, низкой динамикой поступлений в рамках режима налога на дополнительный доход (НДД) и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье.

В апреле ожидаемый объем дополнительных доходов федерального бюджета от нефти и газа составляет 798,4 миллиарда рублей. В нем учтено превышение текущей цены на нефть над базовым уровнем.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что в новом пакете санкций против России, который могут одобрить уже в среду, 6 апреля, не будет эмбарго на поставки газа. По его словам, меру, к которой призывают украинские власти, блокирует Венгрия, поскольку слишком зависит от российских энергоносителей.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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