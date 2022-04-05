Раскрыты новые предложения Еврокомиссии по санкциям против РФ

Во вторник, 5 апреля, Еврокомиссия намерена выдвинуть предложения по новым санкциям против России. В частности, она выступает за запрет на импорт российского угля, а также закрытие морских и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
Издание подчеркивает, что Еврокомиссия также выступит с инициативой запретить ввоз в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 млрд евро. Также Евросоюз намерен ввести ограничение на импорт калийной соли из России. Кроме того, он выступает за принятие новых санкций против российских предпринимателей и членов их семей.
Издание подчеркивает, что предложения должны одобрить 27 членов Евросоюза.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС во вторник рассмотрят новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Сейчас, по его словам, обсуждается, «что делать с энергетикой». По словам Борреля, в ЕС нет единогласия по проблеме отказа от российского газа. Он отметил, что «принять единогласное решение не представляется возможным, поскольку есть такая страна - Венгрия, которая заявила, что наложит вето».