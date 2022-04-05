Евросоюз на данным этапе не собирается вводить санкции против российских нефти и газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Также оно подчеркивает, что некоторые страны, включая Германию и Венгрию, выступают против того, чтобы ограничения касались энергетического сектора.
Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатов, сообщила, что Еврокомиссия намерена выдвинуть предложения по новым санкциям против России. В частности, она выступает за запрет на импорт российского угля, а также закрытие морских и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков. Издание подчеркнуло, что также среди предлагаемых ЕС мер - запрет ввоза в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 миллиардов евро. Кроме того, Евросоюз выступает за введение ограничения на импорт калийной соли из России. Также он считает необходимым принять новые санкции против российских предпринимателей и членов их семей.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что в ЕС во вторник рассмотрят новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.