Песков рассказал о переходе к международным расчетам в рублях

Расширение международных расчетов в российской валюте происходит поэтапно и осторожно. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику предпринимателя Владимира Лисина по поводу рассматриваемых в последнее время мер на фоне ситуации на Украине, передает ТАСС.

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Он ранее заявил, что расширение перечня экспортируемых за рубли товаров может выбросить Россию с международных рынков.

Песков подчеркнул, что правительство прислушивается ко всем мнениям экономистов, однако, по его словам, поспешных действий власти совершать не планируют. Подобный переход, как указал Песков, будут производить с учетом финансовых реалий на мировом рынке.

«Здесь нет места для резких движений, должна быть продуманная, планомерная работа», — отметил представитель Кремля.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой распространить решение о продаже газа за рубли недружественным странам не только на энергоресурсы, но и на другие товары.