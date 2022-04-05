Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

Песков рассказал о переходе к международным расчетам в рублях

Лера Букина

Расширение международных расчетов в российской валюте происходит поэтапно и осторожно. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику предпринимателя Владимира Лисина по поводу рассматриваемых в последнее время мер на фоне ситуации на Украине, передает ТАСС.

Песков рассказал о переходе к международным расчетам в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он ранее заявил, что расширение перечня экспортируемых за рубли товаров может выбросить Россию с международных рынков.

Песков подчеркнул, что правительство прислушивается ко всем мнениям экономистов, однако, по его словам, поспешных действий власти совершать не планируют. Подобный переход, как указал Песков, будут производить с учетом финансовых реалий на мировом рынке.

«Здесь нет места для резких движений, должна быть продуманная, планомерная работа», — отметил представитель Кремля.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой распространить решение о продаже газа за рубли недружественным странам не только на энергоресурсы, но и на другие товары.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Страны G7 и Евросоюза заявили, что требование России является нарушением контрактов.

Экономика,Олаф Шольц,Андрей Клишас,Владимир Лисин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители