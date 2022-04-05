Белоруссия с апреля переходит на российские рубли в расчетах за газ. Министр энергетики страны Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соответствующее соглашение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства республики.

«Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», — указала пресс-служба.

Также отмечается, что стоимость поставляемого природного газа с 1 апреля стала выгоднее той цены, которая была предусмотрена действовавшим до сегодняшнего дня соглашением.

«С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством (Белоруссии — ред.) будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей (в стране — ред.) за потребляемый природный газ», — указано в сообщении.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться с Россией за поставленные нефть и газ в российских рублях.