Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром

«Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.