Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром

Обстановка на мировом энергетическом рынке ухудшилась из-за нерыночных мер давления на российский Газпром, заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.
Видео выступления опубликовано в Telegram-канале «Смотри».
Ранее корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.