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2 часа назад

Путин ответил на угрозы европейских политиков национализировать активы РФ

Российская Газетаиещё 2

Президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке развития АПК назвал обоюдоострым оружием угрозы Запада национализировать российские энергоактивы.

Путин ответил на угрозы европейских политиков национализировать активы РФ
Фото: ТАССТАСС

"Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", - сказал президент.

Отметим, что ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве заявило о том, что власти Германии рассматривают возможность национализации немецких дочерних компаний, принадлежащих "Газпрому" и "Роснефти".

Экономика,Владимир Путин,Роснефть,Газпром,
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