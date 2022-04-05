Путин ответил на угрозы европейских политиков национализировать активы РФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке развития АПК назвал обоюдоострым оружием угрозы Запада национализировать российские энергоактивы.
"Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", - сказал президент.
Отметим, что ранее немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве заявило о том, что власти Германии рассматривают возможность национализации немецких дочерних компаний, принадлежащих "Газпрому" и "Роснефти".