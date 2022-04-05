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57 минут назад

NYT: Европу и Азию ждет жесткая борьба за российский газ

Ura.Ru

За российский сжиженный природный газ будут бороться страны Европы и Азии, несмотря на его повышающуюся цену. Причина этого — отказ от обычного газа некоторых европейских стран. Такую информацию сообщает издание The New York Times.

Европе и Азии предрекли жесткую борьбу за российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение следующих трех лет конкуренция за СПГ будет чрезвычайно жесткой. Европа и Азия будут тянуть одеяло, чтобы покрыть свои потребности», — приводит слова аналитиков здание.

Ранее ряд стран, таких как Италия и Австрия, допустили частичное либо полное прекращение закупок российского газа, пишет «Федеральное агентство новостей». Литва полностью отказалась от российского газа. Страна обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту, уточняет RT.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Действия российских войск направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, при этом мирное население спецоперация не затрагивает. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза, а также США ввели против России санкции, которые также касаются и запрета покупать у РФ некоторые виды топлива — такие как газ и нефть.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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