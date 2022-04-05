Угроза эмбарго. Заблокирует ли ЕС российскую нефть

Саудовская Аравия резко повысила премию на зарубежные поставки нефти в мае. Страна хочет получить дополнительные заработки в условиях дефицита «легких» сырьевых марок. Эксперты уверены, что из-за этого спрос на российскую Urals в мире продолжит расти в 2022 году. Усилить нехватку нефти может возможное европейское эмбарго, о котором говорил президент Франции Макрон. Но аналитики уверены: его риторика — лишь предвыборные лозунги. И с учетом новой политики саудовцев мир ждет полная трансформация рынка нефти.

Ловкий ход Эр-Рияда

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Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы в мае. По информации Bloomberg, национальная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила стоимость транзита марки Arab Light в Азию в следующем месяце на $4,40 доллара - до $9,35 доллара за баррель. Другие сорта нефти вырастут в цене минимум на $2,7 за каждый баррель. Под ударом оказались и Соединенные Штаты, премия за саудовскую нефть для которых в мае вырастет до рекордных $5,65 за баррель (премия - расходы компаний на транспортировку сырья).

При этом американские покупатели будут вынуждены доплачивать Saudi Aramco не только за Arab Light, но и за другие нефтяные марки. Ценники на них для Штатов увеличатся минимум на $2,2 доллара за баррель. В этом плане введенное ранее эмбарго Штатов на импорт российских нефтепродуктов и обсуждение аналогичной меры властями Евросоюза могут окончательно расшатать и без того хрупкий баланс поставок на мировом сырьевом рынке. За такие решения рано или поздно приходится расплачиваться - подняв сырьевые цены, Саудовская Аравия наглядно продемонстрировала желание трансформировать глобальный рынок нефти.

Пойдет ли ЕС на нефтяное эмбарго

В Евросоюзе все чаще говорят о возможном эмбарго на транзит российских нефти и угля из-за событий на Украине. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал государства ЕС ввести запрет на сырьевой импорт из России. Одними из главных пострадавших от такого решения станут сами европейцы, подчеркнул в беседе с "Газетой.Ru" профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

"В мире уже сейчас растет доля застывшей нефти - битума. По информации British Petroleum, объемы таковой достигли 68 млрд баррелей. Это делается только для того, чтобы показать наличие нетрадиционных ресурсов по замещению "легкой" нефти, с которой в мире сейчас дела обстоят далеко не лучшим образом. В отличие от других стран ЕС Франция может себе позволить жесткие высказывания. Париж не входит даже в топ-10 крупнейших импортеров российской нефти", - пояснил эксперт.

Он добавил, что заявления Макрона на тему новых санкций против России рассчитаны только на набор политических очков на предстоящих президентских выборах.

С ним согласился директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, доля российской нефти в суммарном импорте ЕС составляет порядка 30-33%.

Теоретически, под новые санкции могут попасть до половины сырьевого экспорта Москвы (2,5 из 5 млн баррелей в сутки), однако такой сценарий - крайне маловероятен.

"Максимум, на что может пойти Евросоюз в рамках пятого пакета санкций, - запрет на доставку сырья морскими танкерами. Саудовская Аравия сможет с легкостью их заменить, но по более высоким ценам. Трубопроводные поставки по "Дружбе", привязанные к доставке к конкретным НПЗ, европейцы вряд ли затронут. Оборвать подобный транзит будет крайне проблематично", - заключил Громов.

Логичное решение

Решение Saudi Aramco об увеличении экспортных сырьевых цен вполне логично, подчеркнул в разговоре с "Газетой.Ru" директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Дело в том, что в мире сейчас наблюдается острый дефицит "легкой" нефти, к которой можно отнести саудовские марки и российскую Urals.

"Саудовская Аравия ловко пользуется кризисной ситуацией, увеличивая премию даже к растущей в цене североморской марке Brent. Более того, саудовцы подобным образом, скорее всего, уже сейчас готовятся к вводу нефтяного эмбарго ЕС против России. Их нефть при такой конъюнктуре будет еще более востребованной", - объяснил Громов.

Он добавил, что схожий с саудовским "премиальный" сценарий ожидал бы и российскую Urals, если бы не введение санкций против Москвы. Однако ситуация с большим дисконтом к Brent постепенно изменяется.

"Недавно были опубликованы новые данные по дисконтам Urals. Если в конце марта скидка российской марки к Brent был на уровне $30 за баррель, то в первые дни апреля показатель упал почти вдвое - до $18", - резюмировал Громов.

Большой дисконт был нужен российским нефтяным продавцам только для срочного поиска новых покупателей из-за отказа ряда западных компаний от поставок Urals, добавил он. Однако на фоне выстраивания альтернативных экспортных каналов, прежде всего в Азию, скидки будут и дальше сокращаться.

"Из-за растущего дефицита сырья в среднесрочной перспективе, скорее всего, произойдет глобальное перераспределение потоков нефти. Российское сырье с небольшим дисконтом пойдет в Индию, Китай и другие азиатские страны, а более дорогая саудовская отправится в США и Европу", - заключил Громов.

Есть ли альтернативы

После американского эмбарго и возможного запрета ЕС на поставки сырья из России в мире попросту не останется альтернативных источников нефти. Одни из крупнейших производителей - Иран и Венесуэла - по-прежнему находятся под международными санкциями. И ничто пока не указывает на то, что эти ограничения будут сняты в 2022 году, отметил Бессель.

"Венесуэльская нефть, по большей части, - тяжелая. Из 48 млрд тонн запасов страны 42 млрд - высоковязкое сырье. Кроме Канады никто в мире такую нефть переработать не может - нет технологических ресурсов. Так что Каракас в вопросе замещения саудовской и российской нефти можно оставить за скобками", - объяснил аналитик.

С Ираном также непростая ситуация, добавил Громов. Их нефть по своим физико-химическим свойствам близка к саудовским сортам, и при возможности, могла бы заменить дорогостоящее сырье Эр-Рияда и более дешевую российскую Urals. Однако для ежесуточного вывода на мировой рынок дополнительных 1 млн баррелей иранской нефти потребуются в том числе серьезные дипломатические усилия по "ядерной сделке".

"Тегеран находится под санкциями уже 40 лет - ему терять нечего. Поэтому Иран может диктовать США свои условия по ядерной сделке. Соглашение возможно только при двух вариантах - отмена санкций раз и навсегда и отмена террористического статуса политической организации "Корпус стражей Исламского революции". Пойдет ли Вашингтон на иранские условия - большой вопрос", - посетовал Громов.

Невыгодный статус-кво

В интервью немецкому изданию Spiegel приближенный к королевской семье саудовский политолог Мансур Альмарзоки заявил, что в условиях растущего геополитического кризиса Эр-Рияд больше не может идти на сырьевые уступки США. И не станет продавать западным странам нефть по заниженным ценам. "Только дурак будет доверять Вашингтону", - заявил Альмарзоки.

Неслучайно сразу после начала военной спецоперации на Украине попытки США наладить контакты с Саудовской Аравией и ОАЭ из-за рекордного роста цен на нефть обернулись неудачей. Все это вписывается в желание Эр-Рияда изменить невыгодный для стран Персидского залива расклад сил в сырьевой торговле с Западом.

В условиях мирового энергетического кризиса Саудовская Аравия могла бы временно увеличить добычу нефти, чтобы ослабить высокие цены на нефть, но вместе с партнерами по ОПЕК+ отказалась от этого.