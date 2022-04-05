Латвия нашла замену российскому газу

Власти Латвии решили в максимально возможные сроки отказаться от закупок российского газа, рассчитывая заменить его американским сжиженным природным газом. Об этом заявил министр экономики республики Янис Витенбергс. Его слова приводит ТАСС .

«Латвия приняла четкое решение об отказе от импорта российского газа, поэтому рассматривает поставки сжиженного природного газа из США как весьма перспективную альтернативу», — сказал на форуме по трансатлантической энергетической безопасности в Соединенных Штатах Витенбергс.

Затем он обратился к американским газовым компаниям и разработчикам инфраструктуры с просьбой завязать сотрудничество с Латвией в рамках согласования долгосрочных поставок сжиженного газа и строительства терминала для его приема.