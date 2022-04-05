Латвия нашла замену российскому газу

Власти Латвии решили в максимально возможные сроки отказаться от закупок российского газа, рассчитывая заменить его американским сжиженным природным газом. Об этом заявил министр экономики республики Янис Витенбергс. Его слова приводит ТАСС.
«Латвия приняла четкое решение об отказе от импорта российского газа, поэтому рассматривает поставки сжиженного природного газа из США как весьма перспективную альтернативу», — сказал на форуме по трансатлантической энергетической безопасности в Соединенных Штатах Витенбергс.
Затем он обратился к американским газовым компаниям и разработчикам инфраструктуры с просьбой завязать сотрудничество с Латвией в рамках согласования долгосрочных поставок сжиженного газа и строительства терминала для его приема.