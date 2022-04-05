Псаки назвала цель санкций против России

Соединенные Штаты пытаются добиться такой ситуации, при которой РФ пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор", - сказала она, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.
"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт", - считает Псаки.