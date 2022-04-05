Псаки назвала цель санкций против России

"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт", - считает Псаки.