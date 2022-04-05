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2 часа назад

Псаки: США хотят, чтобы РФ пришлось выбрать между дефолтом и истощением валютных резервов

ТАСС

Соединенные Штаты пытаются добиться такой ситуации, при которой РФ пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки назвала цель санкций против России
Фото: ReutersReuters

"Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор", - сказала она, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.

"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт", - считает Псаки.

Экономика,Администрация США,
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