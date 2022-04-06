Названы восемь ключевых рисков для экономики России

Сжатие фондового рынка, увеличение безработицы, паралич кредитного рынка вследствие высоких ставок и многое другое является настоящими вызовами для российской экономики. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) перечислили риски для российской экономики и меры, которые можно предпринять для смягчения последствий санкций.

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«В условиях жесткого санкционного давления перед отечественной экономикой стоят восемь вызовов: обеспечение критического импорта; невозможность проведения расчетов по внешнеторговым операциям; уход из России иностранного бизнеса; паралич кредитного рынка; сжатие фондового рынка; „курсовые шоки“ рубля, провоцирующие высокую инфляцию; рост потребности в импортозамещении; увеличение безработицы», — перечислили эксперты «Известиям» восемь рисков для российской экономики.

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Аналитики считают, что для решения первой проблемы необходимо ограничить поставки критически важной продукции в недружественные страны. В таком случае возобновление экспорта будет возможно при сохранении встречных поставок импортной продукции. Вторая проблема может быть решена с помощью формирования недолларовой системы международных расчетов с использованием «новой платежной единицы».