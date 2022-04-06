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2 часа назад

Экономист рассказал, когда в России подешевеют товары

Свободная прессаиещё 1

Экономист Алексей Зубец заявил, укрепление рубля по отношению к доллару и евро приведет к снижению стоимости товаров, цены на которые зависят от ситуации на валютном рынке. Произойдет это через два- три месяца.

Экономист рассказал, когда в России подешевеют товары
Фото: ТАССТАСС

"Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает", – сказал Зубец.

Однако для принятия подобных решений бизнесу понадобится от двух до трех месяцев, полагает экономист. За это время продавцы смогут убедиться в стабилизации курса рубля.

"Продавцам надо убедиться, что это (укрепление курса рубля, – ред.) надолго, что это не на несколько дней, а устойчиво, стабильно, и послезавтра доллар будет стоить столько же или меньше, чем он стоит сегодня или будет стоить завтра. Чтобы убедиться в том, что динамика положительная и цены будут только падать. Плюс к этому, наверное, будет более активно работать та самая логистика, которая разрушена. Соответственно, с лагом в пару месяцев мы увидим падение цен, товары подтянутся к доллару. Может быть, через три месяца", – цитирует радио Sputnik специалиста.

Цены на некоторые потребительские товары выросли из-за действий самих покупателей, а не из-за колебаний курсов валют, продолжил экономист.

Снижение цен на товары, подорожавшие из-за резкого увеличения спроса, будет происходить в ближайшие недели, уверен он. И этот процесс уже начался.

Ранее "СП" писала, что больше половины россиян начали экономить на одежде, развлечениях и продуктах.

Экономика,Алексей Зубец,
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