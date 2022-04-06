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1 час назад

Центробанк РФ: криптовалюты являются финансовой пирамидой

Газета.Ru

Первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой ответ Юдаевой на предложения депутата Госдумы Антона Горелкина.

В ЦБ РФ признали криптовалюты финансовой пирамидой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами может привести к потерям гражданами существенной части сбережений.

"Кроме того, криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма и других), что создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в документе ЦБ.

Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, где звучали предложения предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.

Ранее сообщалось, что Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют.

Экономика,Антон Горелкин,Ксения Юдаева,Минфин России,Банк России,Госдума,
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