В ЦБ РФ признали криптовалюты финансовой пирамидой

Первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой ответ Юдаевой на предложения депутата Госдумы Антона Горелкина.

Отмечается, что значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами может привести к потерям гражданами существенной части сбережений.

"Кроме того, криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма и других), что создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в документе ЦБ.

Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, где звучали предложения предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.