Названы восемь ключевых рисков для экономики России

Сжатие фондового рынка России, рост безработицы, паралич кредитного рынка вследствие высоких процентных ставок и другое проблемы является настоящими вызовами для российской экономики, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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Они перечислили риски для российской экономики и меры, которые можно предпринять для смягчения последствий санкций.

«В условиях жесткого санкционного давления перед отечественной экономикой стоят восемь вызовов: обеспечение критического импорта; невозможность проведения расчетов по внешнеторговым операциям; уход из России иностранного бизнеса; паралич кредитного рынка; сжатие фондового рынка; "курсовые шоки" рубля, провоцирующие высокую инфляцию; рост потребности в импортозамещении; увеличение безработицы», — считают эксперты.

По словам аналитиков, необходимо ограничить поставки критически важной продукции в недружественные страны. В таком случае возобновление экспорта будет возможно при сохранении встречных поставок импортной продукции.

Вторую проблему можно решить с помощью формирования системы международных расчетов с использованием «новой платежной единицы», минуя доллары США.

Высокие ставки по кредитам могут вызвать перебои в производственных поставках внутри страны и масштабный экономический спад. В Центре предложили кредитовать по низким ставкам стейблкоинами, при этом криптовалюта должна быть привязана к курсу рубля.