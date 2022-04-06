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2 часа назад

Финансист назвала идеальный момент для продажи долларов

Елена Прошина

Тем российским гражданам, для которых доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, следует переходить на другую валюту в ближайшие месяцы, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяну Бондаренко.

Финансист назвала идеальный момент для продажи долларов
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, ставки по валютным вкладам вскоре не будут успевать за рекордными темпами инфляции в США.

«Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в РФ не будут успевать за ее темпами», — заявила эксперт.

В том случае, если целью покупки валюты были спекулятивные заработки, то выходить из доллара уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей в ближайшие годы не предвидится. В таком случае гражданам советуют рассмотреть другие валюты, на колебаниях которых есть шанс заработать. Бондаренко в качестве примера назвала турецкую лиру.

Если доллары США накапливались для того, чтобы потратить на отдыхе, то, по словам эксперта, валюту необходимо сохранить.

«Так как их продажа сейчас с последующей покупкой в будущем потребует дополнительных издержек при конвертации», — отметила она.

Экономика,Татьяна Бондаренко,
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