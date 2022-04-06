Финансист назвала идеальный момент для продажи долларов

Тем российским гражданам, для которых доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, следует переходить на другую валюту в ближайшие месяцы, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя директора ВШ финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяну Бондаренко.
По ее словам, ставки по валютным вкладам вскоре не будут успевать за рекордными темпами инфляции в США.
«Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а ставки по валютным вкладам в РФ не будут успевать за ее темпами», — заявила эксперт.
В том случае, если целью покупки валюты были спекулятивные заработки, то выходить из доллара уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей в ближайшие годы не предвидится. В таком случае гражданам советуют рассмотреть другие валюты, на колебаниях которых есть шанс заработать. Бондаренко в качестве примера назвала турецкую лиру.
Если доллары США накапливались для того, чтобы потратить на отдыхе, то, по словам эксперта, валюту необходимо сохранить.
«Так как их продажа сейчас с последующей покупкой в будущем потребует дополнительных издержек при конвертации», — отметила она.