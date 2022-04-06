На Западе признали восстановление рубля на фоне санкций

Рубль демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление, сообщает NPR.
Российская валюта стала самой динамичной в мире в прошлом месяце. Как напоминает радиостанция, в начале марта курс рубля на торгах упал на 40% - до 139 рублей за доллар после начала российской военной спецоперации на Украине.
«Однако уже в середине марта российский рубль начал процесс значительного восстановления. На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», — сообщает NPR.
Как подчеркивается в статье, все введенные санкции против России со стороны стран Запада «продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены». Радиостанция приводит «несколько элементов данного восстановления». Так, указывается на продолжающуюся продажу российского природного газа.
«Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что Россия может стать неплатежеспособной, и способствовало укреплению рубля», — отмечает радиостанция.
Также указывается на тот факт, что России позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному долгу.