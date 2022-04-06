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1 час назад

В российском рейтинге Forbes появился новый лидер

Елена Прошина

Российский рейтинг Forbes претерпел изменения, сообщает деловое издание.

В российском рейтинге Forbes появился новый лидер
Фото: ТАССТАСС

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, яхта которого стоит на причале в порту Владивостока, уступил первое место в списке совладельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину.

По данным Forbes, Мордашов потерял 15,9 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в 13,2 млрд долларов. Состояние Лисина составляет 18,4 млрд долларов – на 7,8 млрд долларов меньше, чем годом ранее.

Далее в рейтинге идет совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (17,3 млрд долларов, минус 9,7 млрд долларов за год) и основатель Telegram Павел Дуров (15,1 млрд долларов, минус 2,1 млрд долларов за год), а также акционер «Новатэк» Леонид Михельсон (14 млрд долларов, минус 10,9 млрд долларов).

Как отмечает издание, суммарное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42% - до 353 млрд долларов. Кроме того, если еще год назад в России было 123 долларовых миллиардера, в 2022 году их число составило 88 человек.

Экономика,Владимир Лисин,Леонид Михельсон,Павел Дуров,Алексей Мордашов,Владимир Потанин,ПАО "НЛМК",Новатэк,Норникель,
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