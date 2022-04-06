Турция и Россия могут начать бартерную торговлю

Турция и Россия рассматривают возможность бартерной торговли. Анкара уже к этому прибегала, заявил глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Dunya.

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«Турция в конце 80-х годов занималась бартерной торговлей, и это были успешные практики. По этому варианту также проводятся исследования», - приводит слова Экмекчибаши газета Dunya.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.