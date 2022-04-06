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2 часа назад

«Коммерсантъ»: Минсельхоз поручил сформировать неснижаемый запас зерна и сахара

BFM.RU

Минсельхоз России поручил государственному зерновому оператору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) создать неснижаемый запас зерна и сахара в интервенционном фонде. Запасы зерна должны составить 3 млн тонн, сахара — 250 тысяч тонн.

В РФ сформируют неснижаемый запас зерна и сахара
Фото: ТАССТАСС

«По поручению Минсельхоза до 2024 года планируется сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, а также 250 тысяч тонн сахара»,— цитирует сайт газеты «Коммерсантъ» сообщение Минсельхоза ведомства в Telegram. Целью создания такого запаса в министерстве назвали поддержание внутреннего баланса на рынке.

Отбор хранителей запасов зерна ведется в 24 регионах, сахара — в 16.

Экономика,Объединенная зерновая компания,Минсельхоз России,
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