В РФ сформируют неснижаемый запас зерна и сахара

Минсельхоз России поручил государственному зерновому оператору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) создать неснижаемый запас зерна и сахара в интервенционном фонде. Запасы зерна должны составить 3 млн тонн, сахара — 250 тысяч тонн.

«По поручению Минсельхоза до 2024 года планируется сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, а также 250 тысяч тонн сахара»,— цитирует сайт газеты «Коммерсантъ» сообщение Минсельхоза ведомства в Telegram. Целью создания такого запаса в министерстве назвали поддержание внутреннего баланса на рынке.