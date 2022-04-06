Володин заявил о «начале конца монополии доллара»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции США против России привели к «началу конца монополии доллара в мире». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», - заявил Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению Володина, решение РФ о расчетах за газ в рублях и обсуждение перечня товаров для рублевой торговли «привели Минфин США к истерике».

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта. На фоне это решения рубль отыграл значительную часть потерь к доллару и евро.

Позже стало известно, что Минфин США планирует запретить России обслуживать госдолг с заблокированных в рамках санкций счетов. В марте РФ удалось провести выплаты по госдолгу из средств на заблокированных счетах.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США пытаются добиться того, чтобы России пришлось сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов.

Комментируя это, Володин заявил, что у США не получилось обвалить экономику и парализовать банковскую систему РФ.

«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам», - написал он.