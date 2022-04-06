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2 часа назад

Володин заявил о «начале конца монополии доллара»

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции США против России привели к «началу конца монополии доллара в мире». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин заявил о «начале конца монополии доллара»
Фото: ТАССТАСС

«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», - заявил Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению Володина, решение РФ о расчетах за газ в рублях и обсуждение перечня товаров для рублевой торговли «привели Минфин США к истерике».

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта. На фоне это решения рубль отыграл значительную часть потерь к доллару и евро.

Позже стало известно, что Минфин США планирует запретить России обслуживать госдолг с заблокированных в рамках санкций счетов. В марте РФ удалось провести выплаты по госдолгу из средств на заблокированных счетах.

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США пытаются добиться того, чтобы России пришлось сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов.

Комментируя это, Володин заявил, что у США не получилось обвалить экономику и парализовать банковскую систему РФ.

«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам», - написал он.

Володин отметил со ссылкой на Международный валютный фонд, что санкции против РФ подрывают доверие к доллару и его доля в мировых расчетах сокращается.

Экономика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Казначейство США,Госдума,
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