Володин заявил о «начале конца монополии доллара»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции США против России привели к «началу конца монополии доллара в мире». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», - заявил Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По мнению Володина, решение РФ о расчетах за газ в рублях и обсуждение перечня товаров для рублевой торговли «привели Минфин США к истерике».
Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта. На фоне это решения рубль отыграл значительную часть потерь к доллару и евро.
Позже стало известно, что Минфин США планирует запретить России обслуживать госдолг с заблокированных в рамках санкций счетов. В марте РФ удалось провести выплаты по госдолгу из средств на заблокированных счетах.
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США пытаются добиться того, чтобы России пришлось сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов.
Комментируя это, Володин заявил, что у США не получилось обвалить экономику и парализовать банковскую систему РФ.
«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам», - написал он.
Володин отметил со ссылкой на Международный валютный фонд, что санкции против РФ подрывают доверие к доллару и его доля в мировых расчетах сокращается.