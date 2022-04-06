Медведев пригрозил Западу многочисленными исками

«Наши оппоненты, скажем прямо, враги России, которые так яростно стремятся «отменить» право собственности для российского бизнеса, должны понимать, что они столкнутся с большим количеством исков в судах. Как в национальных судах США и Европы, так и в международных судах», — написал чиновник.