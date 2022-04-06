Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
2 часа назад

Медведев: отъем собственности у российского бизнеса грозит Западу исками

Газета.Ru

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил другие страны о большом количестве исков, которые будут поданы в различные суды за отъем собственности российского бизнеса за границей.

Медведев пригрозил Западу многочисленными исками
Фото: ТАССТАСС

«Наши оппоненты, скажем прямо, враги России, которые так яростно стремятся «отменить» право собственности для российского бизнеса, должны понимать, что они столкнутся с большим количеством исков в судах. Как в национальных судах США и Европы, так и в международных судах», — написал чиновник.

Также он сравнил нынешние западные санкции против России с методами инквизиции. По мнению Медведева, действия западных стран продиктованы исключительно эмоциями, без оглядки на здравый смысл.

Медведев сообщил, что кадры, снятые c якобы погибшими мирными жителями из Бучи под Киевом, являются фейком. По его словам, подобные снимки способны подготовить различные PR-агентства и НКО на коммерческой основе.

Экономика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители