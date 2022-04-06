Медведев пригрозил Западу многочисленными исками

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил другие страны о большом количестве исков, которые будут поданы в различные суды за отъем собственности российского бизнеса за границей.
«Наши оппоненты, скажем прямо, враги России, которые так яростно стремятся «отменить» право собственности для российского бизнеса, должны понимать, что они столкнутся с большим количеством исков в судах. Как в национальных судах США и Европы, так и в международных судах», — написал чиновник.
Также он сравнил нынешние западные санкции против России с методами инквизиции. По мнению Медведева, действия западных стран продиктованы исключительно эмоциями, без оглядки на здравый смысл.
Медведев сообщил, что кадры, снятые c якобы погибшими мирными жителями из Бучи под Киевом, являются фейком. По его словам, подобные снимки способны подготовить различные PR-агентства и НКО на коммерческой основе.