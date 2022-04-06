В ЕС признали неизбежность санкций против российских нефти и газа

Евросоюз рано или поздно введет санкции против российских нефти и газа, поскольку это обеспечит максимальное давление на Кремль. С такой позицией на пленарной сессии Европарламента выступил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.
По его словам, в ближайшее время Европа усилит давление на Россию, при этом ограничения будут координироваться в рамках группы G7.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что из-за позиции Венгрии Евросоюз пока не будет вводить запрет на поставку российского газа. По его словам, призывать к такому шагу легко только тем, кто не зависит от контактов с Россией.