В ЦБ рассказали о способе обмена украинских гривен на рубли

«Обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в Россию в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки. Человеку необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке», — добавили в Центробанке.