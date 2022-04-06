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29 минут назад

Минфин впервые выплатил обязательства по еврооблигациям в рублях

Лера Букина

Министерству финансов России впервые удалось исполнить в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов в связи с отказом иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Об этом сообщило само ведомство.

Минфин впервые погасил обязательства по госдолгу в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минфин подчеркивает, что полностью исполнил обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 годах на общую сумму $649,2 млн. Для этого 4 апреля ведомством были перечислены денежные средства Национальному расчетному депозитарию для осуществления выплат в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату. Инвесторы из «недружественных» стран получили выплаты на счета типа «С».

Почти половина золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалась заморожена в связи с западными санкциями в ответ на военную спецоперацию на Украине. Минфин заявлял, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. В общей сложности было проведено пять купонных платежей на сумму около $614 млн. 31 марта был произведен последний платеж на сумму $329,2 млн. Деньги списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах.

США приняли решение с 4 апреля запретить России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. Американский минфин ввел запрет для банка-корреспонденту JPMorgan на обработку платежей.

Ранее 31 марта сообщалось, что Минфин России выкупил за рубли 72,4% выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в апреле 2022 года. Ведомство в итоге выкупа получило евробонды выпуска совокупной номинальной стоимостью 1,448 миллиарда долларов, что соответствует 72,4% от объема этого выпуска в обращении.

Экономика,Минфин России,Банк России,
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