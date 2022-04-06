Перечислены возможные ответные санкции России

«Возможно, эта линия будет продолжена и та же практика распространится на весь значимый экспорт. Россия ведь поставляет не только углеводороды, западный рынок очень зависит, например, от российских удобрений, и этот вопрос тоже довольно острый. США, например, уже сняли ограничения с экспорта этой группы товаров из России. Может быть, это направление будут прогибать и дальше, заставляя недружественные страны расплачиваться только в рублях или в золоте, а не в евро и долларах», — предположил политолог.