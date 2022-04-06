Южные регионы Украины перешли на рубли

«Крым очень тесно и плодотворно восстанавливает сотрудничество с южными регионами Украины, которые к нам всегда тянулись, всегда помогали Крыму как туристической территории снабжать продовольствием большое количество туристов. Наши друзья в Херсонской и Запорожской области эту функцию восстанавливают. Торговлю они начинают вести в рублях», - подчеркнул Мурадов.