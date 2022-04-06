Южные регионы Украины перешли на рубли

Южные регионы Украины переходят на торговлю в рублях. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов журналистам, передает РИА Новости.
«Крым очень тесно и плодотворно восстанавливает сотрудничество с южными регионами Украины, которые к нам всегда тянулись, всегда помогали Крыму как туристической территории снабжать продовольствием большое количество туристов. Наши друзья в Херсонской и Запорожской области эту функцию восстанавливают. Торговлю они начинают вести в рублях», - подчеркнул Мурадов.
Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети, и есть шансы на ее увеличение.
Накануне, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение международных расчетов в российской валюте происходит поэтапно и осторожно.