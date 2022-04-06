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34 минуты назад

Южные регионы Украины перешли на рубли

Лера Букина

Южные регионы Украины переходят на торговлю в рублях. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов журналистам, передает РИА Новости.

Южные регионы Украины перешли на рубли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крым очень тесно и плодотворно восстанавливает сотрудничество с южными регионами Украины, которые к нам всегда тянулись, всегда помогали Крыму как туристической территории снабжать продовольствием большое количество туристов. Наши друзья в Херсонской и Запорожской области эту функцию восстанавливают. Торговлю они начинают вести в рублях», - подчеркнул Мурадов.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети, и есть шансы на ее увеличение.

Накануне, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение международных расчетов в российской валюте происходит поэтапно и осторожно.

Экономика,Георгий Мурадов,Сергей Глазьев,Дмитрий Песков,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
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