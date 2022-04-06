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1 час назад

США ввели санкции против семей Путина и Лаврова

Lenta.ru

ША вводят санкции против членов семей президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России», — сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

В полном тексте заявления, опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что введенные ограничения «отрезают их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах».

Ранее в Кремле оценили введенные Западом санкции против Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что западные страны

Перечислены возможные ответные санкции России

Экономика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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