США ввели санкции против семей Путина и Лаврова

ША вводят санкции против членов семей президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России», — сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

В полном тексте заявления, опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что введенные ограничения «отрезают их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах».