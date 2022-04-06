Китай пока не продемонстрировал явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за событий на Украине, США продолжат пристально следить за этим. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает «РИА Новости».
«Из публичной риторики Китая мы делаем вывод о том, что они не демонстрируют, по крайней мере явно, желания сделать это. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий на данном направлении», — приводятся в материале слова представителя администрации США.
Так он ответил на вопрос о том, пытается ли Китай нарушить введенные санкции в отношении России.
Представитель Белого дома также отметил, что США провели серию закрытых консультаций с представителями пекинской власти, в ходе которых обозначили им возможные последствия таких нарушений.