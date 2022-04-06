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1 час назад

США рассказали Китаю о последствиях нарушения санкций против РФ

Елена Прошина

Китай пока не продемонстрировал явного желания нарушить режим санкций, введенных странами Запада в отношении России из-за событий на Украине, США продолжат пристально следить за этим. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает «РИА Новости».

«Из публичной риторики Китая мы делаем вывод о том, что они не демонстрируют, по крайней мере явно, желания сделать это. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий на данном направлении», — приводятся в материале слова представителя администрации США.

Так он ответил на вопрос о том, пытается ли Китай нарушить введенные санкции в отношении России.

В Евросоюзе возникли разногласия при согласовании санкций против РФ

Представитель Белого дома также отметил, что США провели серию закрытых консультаций с представителями пекинской власти, в ходе которых обозначили им возможные последствия таких нарушений.

Экономика,Видео,Администрация США,ЕС,
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