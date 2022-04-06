В Евросоюзе возникли разногласия при согласовании санкций против РФ

Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ, в том числе запрет на импорт угля из России. Об этом сообщает Reuters.
По информации источников агентства, утверждение санкций было отложено из-за необходимости решить технические вопросы. В частности, дипломаты обсуждали, повлияет ли запрет на импорт угля на уже заключенные контракты или коснется только будущих соглашений.
Во вторник, 5 апреля, Еврокомиссия предложила запретить импорт всех видов угля из России в рамках расширения санкционных мер, которые еще больше ограничат торговлю с Москвой.
Санкции должны быть одобрены правительствами ЕС, но на встрече представителей Евросоюза в среду были высказаны опасения на счет оправданности данного шага.
Обсуждение нюансов запрета на импорт российского угля продолжится в четверг, 7 апреля.
Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций Евросоюза против России.
Он включает запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год; запрет на транзакции четырех крупнейших российских банков, включая ВТБ; запрет на заход российских судов в порты стран Евросоюза; запрет на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро; новые запреты на импорт товаров из России на сумму 5,5 млрд евро; ряд адресных мер в отношении российских компаний и расширение персональных санкций.