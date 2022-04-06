В Евросоюзе возникли разногласия при согласовании санкций против РФ

Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ, в том числе запрет на импорт угля из России. Об этом сообщает Reuters.

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По информации источников агентства, утверждение санкций было отложено из-за необходимости решить технические вопросы. В частности, дипломаты обсуждали, повлияет ли запрет на импорт угля на уже заключенные контракты или коснется только будущих соглашений.

Во вторник, 5 апреля, Еврокомиссия предложила запретить импорт всех видов угля из России в рамках расширения санкционных мер, которые еще больше ограничат торговлю с Москвой.

Санкции должны быть одобрены правительствами ЕС, но на встрече представителей Евросоюза в среду были высказаны опасения на счет оправданности данного шага.

Обсуждение нюансов запрета на импорт российского угля продолжится в четверг, 7 апреля.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций Евросоюза против России.