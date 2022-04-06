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1 час назад

США поставили Индонезии связанный с Россией ультиматум

Елена Прошина

Соединенные Штаты поставили ультиматум Индонезии, заявив, что не станут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в республике, если там будет присутствовать делегация из России. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова приводит «РИА Новости».

США поставили Индонезии связанный с Россией ультиматум
Фото: ReutersReuters

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить РФ из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет», — сказала Йеллен.

Она подчеркнула, что США не хотят участия РФ в саммите.

Ранее Байден выступил за исключение России из G20, отметив, что ряд стран с его заявлением не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из «группы двадцати», заявил, что решение об исключении страны из объединения находится в ведении самой «двадцатки».

Экономика,Стефан Дюжаррик,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Казначейство США,ООН,
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