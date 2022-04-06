США поставили Индонезии связанный с Россией ультиматум

Соединенные Штаты поставили ультиматум Индонезии, заявив, что не станут участвовать в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в республике, если там будет присутствовать делегация из России. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Президент США Джо Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить РФ из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет», — сказала Йеллен.
Она подчеркнула, что США не хотят участия РФ в саммите.
Ранее Байден выступил за исключение России из G20, отметив, что ряд стран с его заявлением не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из «группы двадцати», заявил, что решение об исключении страны из объединения находится в ведении самой «двадцатки».