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1 час назад

Кремль раскрыл решение на случай отказа Европы от российского газа

Вероника Полынина

Россия будет поставлять газ в другие страны, если Европа откажется от него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

В интервью французскому телеканалу LCI Песков заявил, что Россия «живет под санкциями десятилетиями» и уже привыкла к этому.

«Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», - выразил уверенность представитель Кремля.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила Евросоюзу обсудить запрет на поставки энергоносителей из России как одну из мер санкционного давления на РФ.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе с 1 апреля расчетов за российский газ с «недружественными» странами в рубли. Против оплаты газа в рублях выступили итальянская нефтегазовая компания Eni, австрийская OMV и польская PGNiG, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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