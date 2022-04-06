Россия будет поставлять газ в другие страны, если Европа откажется от него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
В интервью французскому телеканалу LCI Песков заявил, что Россия «живет под санкциями десятилетиями» и уже привыкла к этому.
«Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», - выразил уверенность представитель Кремля.
Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила Евросоюзу обсудить запрет на поставки энергоносителей из России как одну из мер санкционного давления на РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе с 1 апреля расчетов за российский газ с «недружественными» странами в рубли. Против оплаты газа в рублях выступили итальянская нефтегазовая компания Eni, австрийская OMV и польская PGNiG, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.