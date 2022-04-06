Россия будет поставлять газ в другие страны, если Европа откажется от него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

В интервью французскому телеканалу LCI Песков заявил, что Россия «живет под санкциями десятилетиями» и уже привыкла к этому.

«Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», - выразил уверенность представитель Кремля.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила Евросоюзу обсудить запрет на поставки энергоносителей из России как одну из мер санкционного давления на РФ.