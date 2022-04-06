Байден: год санкций США будет стоить РФ 15 лет ее достижений

Президент США Джо Байден заявил, что год американских санкций приведет к тому, что Россия лишится результатов прогресса, достигнутого страной за последние 15 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет», — сказал Байден.

Также американский лидер подчеркнул, что введенными ограничениями Соединенные Штаты «собираются задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы». Он также пообещал, что санкционное давление на Москву продолжится.

В Белом доме ранее заявили, что, согласно подсчетам экспертов, в этом году ВВП России сократится на 15%, что «сведет на нет все достижения» последних пятнадцати лет.

Ранее днем Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух крупных российских банков — «Сбербанка» и «Альфа-банка», а также запрет новые инвестиции в экономику России. Ограничения в том числе коснулись детей президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также председателя правительства России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.