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1 час назад

Байден прогнозирует, что за год американских санкций Россия потеряет 15 лет прогресса

Газета.Ru

Президент США Джо Байден заявил, что год американских санкций приведет к тому, что Россия лишится результатов прогресса, достигнутого страной за последние 15 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден: год санкций США будет стоить РФ 15 лет ее достижений
Фото: ReutersReuters

«За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет», — сказал Байден.

Также американский лидер подчеркнул, что введенными ограничениями Соединенные Штаты «собираются задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы». Он также пообещал, что санкционное давление на Москву продолжится.

В Белом доме ранее заявили, что, согласно подсчетам экспертов, в этом году ВВП России сократится на 15%, что «сведет на нет все достижения» последних пятнадцати лет.

Ранее днем Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух крупных российских банков — «Сбербанка» и «Альфа-банка», а также запрет новые инвестиции в экономику России. Ограничения в том числе коснулись детей президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также председателя правительства России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Этот шаг стал причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Экономика,Михаил Мишустин,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Альфа-банк,Сбербанк России,Правительство РФ,
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