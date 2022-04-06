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1 час назад

Стало известно, кто инициировал санкции против ЦБ

Елена Прошина

Премьер-министр Италии Марио Драги признался, что был инициатором введения Евросоюзом санкций в отношении Центробанка России после начала РФ военной спецоперации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Стало известно, кто инициировал санкции против ЦБ
Фото: ReutersReuters

На пресс-конференции журналисты спросили у Драги, было ли его идеей подвергнуть санкциям российские банки.

«И банки, но скорее заморозить резервы Центробанка РФ, которые находились в центробанках других стран и европейских банках. Это так», — ответил он.

При этом он подчеркнул, что никто в ЕС против данной меры не возражал.

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Стоит отметить, что до назначения на пост премьер-министра Италии Драги являлся главой Европейского центрального банка.

Экономика,Марио Драги,Банк России,ЕЦБ,ЕС,
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