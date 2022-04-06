Стало известно, кто инициировал санкции против ЦБ

Премьер-министр Италии Марио Драги признался, что был инициатором введения Евросоюзом санкций в отношении Центробанка России после начала РФ военной спецоперации на Украине. Его слова приводит ТАСС.
На пресс-конференции журналисты спросили у Драги, было ли его идеей подвергнуть санкциям российские банки.
«И банки, но скорее заморозить резервы Центробанка РФ, которые находились в центробанках других стран и европейских банках. Это так», — ответил он.
При этом он подчеркнул, что никто в ЕС против данной меры не возражал.
Стоит отметить, что до назначения на пост премьер-министра Италии Драги являлся главой Европейского центрального банка.