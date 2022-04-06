Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
34 минуты назад

В Болгарии указали на выход России из долларовой матрицы

Lenta.ru

Мир выходит из долларовой матрицы. Об этом «Радио Болгария» рассказал эксперт по вопросам международной политики Боян Чуков.

В Болгарии указали на выход России из долларовой матрицы
Фото: ReutersReuters

По его словам, Москва играет в этом процессе крайне важную роль.

«Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику», — указал политолог, пояснив, что имеет в виду переход России на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны открывать счета в Газпромбанке и перечислять на них средства в иностранных валютах, на которые затем банк будет покупать рубли и переводить их на рублевые счета импортеров.

Ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев предсказал, что западные санкции приведут к переориентации России с Запада на Восток и наращиванию торговли с Китаем. Он напомнил, что в 2021 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 140 миллиардов долларов, а к 2025 году стороны хотят выйти на показатель в 200 миллиардов долларов. По его словам, рост сотрудничества с Пекином вследствие западных санкций, вероятно, позволит странам выйти на заданную отметку раньше намеченных сроков.

Экономика,Владимир Путин,МИД России,Газпромбанк,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители