Псаки оценила решение Венгрии оплачивать российский газ рублями

Решения об оплате в рублях поставок российского газа принимаются странами индивидуально, США уже высказались против подобного. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в среду, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт готов платить за газ в рублях, если Россия этого захочет.
"Очевидно, что полагаться на рубль - это решение, которое страны принимают индивидуально. Мы четко изложили свою позицию по этому вопросу", - сказала она, отвечая на вопрос о том, взаимодействовали ли США с Венгрией по этой теме.
Псаки также напомнила, что Венгрия является союзником США по НАТО.
"Мы продолжаем сотрудничать по целому спектру двусторонних и общих глобальных интересов, включая оборону НАТО и гуманитарную помощь. <...> Мы продолжим работать над укреплением нашего партнерства", - добавила представитель Белого дома.