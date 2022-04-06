Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
1 час назад

Псаки: решения об оплате в рублях поставок газа РФ принимаются странами индивидуально

ТАСС

Решения об оплате в рублях поставок российского газа принимаются странами индивидуально, США уже высказались против подобного. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в среду, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт готов платить за газ в рублях, если Россия этого захочет.

Псаки оценила решение Венгрии оплачивать российский газ рублями
Фото: ReutersReuters

"Очевидно, что полагаться на рубль - это решение, которое страны принимают индивидуально. Мы четко изложили свою позицию по этому вопросу", - сказала она, отвечая на вопрос о том, взаимодействовали ли США с Венгрией по этой теме.

Псаки также напомнила, что Венгрия является союзником США по НАТО.

"Мы продолжаем сотрудничать по целому спектру двусторонних и общих глобальных интересов, включая оборону НАТО и гуманитарную помощь. <...> Мы продолжим работать над укреплением нашего партнерства", - добавила представитель Белого дома.

Экономика,Виктор Орбан,НАТО,Администрация США,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители