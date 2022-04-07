Экономист оценил выгоды для россиян от вложений в китайский юань

У вложений в китайский юань есть как свои выгоды, так и минусы. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин .

Потавин отметил, что юань — это не самая привычная валюта для россиян, и на данный момент с ней работают не так много российских банков. Он рассказал, что без проблем китайскую валюту можно купить через брокера на Московской бирже. При этом экономист объяснил, что там юани продаются лотами по 1000 единиц, то есть по текущему курсу около 13 300 рублей. Также придется заплатить комиссию брокеру, добавил он.