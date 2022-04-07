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41 минуту назад

Экономист оценил выгоды для россиян от вложений в китайский юань

Lenta.ruиещё 1

У вложений в китайский юань есть как свои выгоды, так и минусы. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Экономист оценил выгоды для россиян от вложений в китайский юань
Фото: ТАССТАСС

Потавин отметил, что юань — это не самая привычная валюта для россиян, и на данный момент с ней работают не так много российских банков. Он рассказал, что без проблем китайскую валюту можно купить через брокера на Московской бирже. При этом экономист объяснил, что там юани продаются лотами по 1000 единиц, то есть по текущему курсу около 13 300 рублей. Также придется заплатить комиссию брокеру, добавил он.

Специалист обратил внимание на то, что юань не является свободно конвертируемой валютой, так как в Китае действуют ограничения на валютные операции. Он также подчеркнул, что китайская валюта менее ликвидна и более волатильна, чем европейская или американская.

Ранее начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам альтернативные валюты для вкладов.

«Оптимальным будет являться такое соотношение: 25 процентов на российский рубль, что позволит получить повышенную доходность; 50 процентов на западные валюты, которые хеджируют девальвационный риск рубля, еще 25 процентов на новые альтернативы, например, юань, гонконгский доллар и так далее, это диверсифицирует геополитический риск», — пояснил эксперт.

Экономика,Александр Потавин,Владимир Евстифеев,Банк Зенит,Московская биржа,
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