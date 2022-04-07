В России могут признать криптовалюты имуществом

В материале газеты говорится, что соответствующий законопроект также предусматривает обязательную отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС) об обороте цифровых активов на сумму более 600 тыс. рублей в год.

По словам депутата, принять поправки в Налоговый кодекс РФ могут до конца весенней сессии Госдумы. А порог декларирования в 600 тыс. рублей менять не планируется, указал депутат. В Центробанке (ЦБ) РФ настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики, а также потерям налоговых поступлений. При этом опрошенные изданием эксперты считают, что криптоотрасль в стране нужно вывести из серой зоны, а дополнительные налоговые доходы бюджета могут достигнуть 20 млрд рублей.