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54 минуты назад

В России могут признать криптовалюты имуществом

Газета.Ru

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России собираются в текущем году признать криптовалюты имуществом, сообщают "Известия".

В России могут признать криптовалюты имуществом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В материале газеты говорится, что соответствующий законопроект также предусматривает обязательную отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС) об обороте цифровых активов на сумму более 600 тыс. рублей в год.

По словам депутата, принять поправки в Налоговый кодекс РФ могут до конца весенней сессии Госдумы. А порог декларирования в 600 тыс. рублей менять не планируется, указал депутат. В Центробанке (ЦБ) РФ настаивают на том, что оборот криптовалют приведет к росту теневой экономики, а также потерям налоговых поступлений. При этом опрошенные изданием эксперты считают, что криптоотрасль в стране нужно вывести из серой зоны, а дополнительные налоговые доходы бюджета могут достигнуть 20 млрд рублей.

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